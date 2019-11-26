"Подарок" для автомобилистов: на украинских АЗС подскочили цены на автогаз

В Украине выросли цены на сжиженный газ / depositphotos.com

За последние дни средняя розничная цена сжиженного газа в Украине подорожала до 11,9 гривен за литр.

С 25 по 26 ноября на ряде сетей АЗС в Украине цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, возросли на 10-40 копеек за литр, сообщает консалтинговая компания UPECO.

Отмечается, что на АЗС ОККО в Киеве газ подорожал на 20 копеек за литр - до 12,99 гривны. На станциях оператора Parallel стоимость выросла на 20-40 копеек за литр - до 12,79 гривны в Луганской и Донецкой областях и до 12,39 гривны в Запорожской и Днепровской.

В то же время на Shell в Киеве цена газа выросла до 12,39 гривны/литр (+20 копеек), а на Avantage 7 стоимость газа выросла на 20 копеек за литр - до 11,45 гривны.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на оптовом рынке Украины зафиксировано резкое подорожание дизельного топлива.