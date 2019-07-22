Новое подорожание: украинцев предупредили о росте цен на дизтопливо и автогаз

Украинцев ждет рост цен на дизтопливо и автогаз / WOG

В Украине цены на дизельное топливо и автогаз могут возрасти после введения специальной пошлины на продукцию из России.

"Мы должны признать, что в случае введения пошлины 3,75% Wexler не сможет удержать цены на прежнем уровне", - сообщили в одном из трех крупнейших импортеров дизтоплива и сжиженного газа Wexler Group.

В компании также оценили утверждение правительства о том, что введение санкций объясняется необходимостью снизить маржу трейдера импортера, которая якобы превышает рыночный уровень и пояснили, что такие расчеты некорректные или они делались на ложных данных.

"На рынке нет "сверхрыночной" маржи на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом", - цитирует ответ компании Экономическая правда.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал "околонулевой эффект" от новых пошлин на топливо РФ.