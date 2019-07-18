"Припарка известному персонажу": эксперт спрогнозировал "околонулевой эффект" от новых пошлин на топливо РФ

Эксперт оценил вероятность роста цен на дизтопливо / sevdon.net

Введение Кабинетом Министров специальных пошлин на импорт из России дизельного топлива трубопроводным транспортом и сжиженного газа не повлияет на цены в Украине, считает директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Вместе с тем он предположил, что такое решение может нести на себе риски остановки поставок дизтоплива и сжиженного газа из России.

"Роста цен на дизтопливо не будет. В деньгах 4% пошлина - это около 25 долларов, или 60 коп./литр. Уверен, что такое повышение закупочной цены, если оно будет, розничные сети способны "проглотить" незаметно, учитывая нынешние рекордные торговые наценки на дизтопливо. Полагаю, что часть пошлины может взять на себя и поставщик, чтобы сохранить объемы поставок. Пошлина в размере 3% на сжиженный газ не повлияет ни на что", - подчеркнул он в Facebook.

Читайте такжеУкраина учреждает пошлины на импорт цемента из РФ, Беларуси и МолдовыПо его мнению, пошлина на дизтопливо особо не повлияет на ситуацию на рынке.

"Если честно, не припомню практики вводить пошлины по транспортному признаку. В целом логика понятна: трубу связывают с Виктором Медведчуком. Последствия. Роста цен не будет, - прогнозирует эксперт.

Он предположил, что российский продукт, который сегодня занимает 40% рынка, может покинуть отдаленные южные регионы, где продажи станут неприбыльными, кроме того, морские поставки через порты смогут отвоевать 5% рынка.

При этом Куюн добавил, что не исключает, что трейдеры попытаются диверсифицировать риски и увеличить закупки белорусского дизтоплива.

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Напомним, весной власти России расширили экономические санкции против Украины, в частности, ограничили поставки нефти, моторного масла и угля. Киев тоже вводили санкции в отношении РФ — запретил поставку в нашу страну российских товаров.