В Украине резко подскочили цены на дизельное топливо

Дизель, дизельное топливо / interturkmentrade.com

На оптовом рынке Украины зафиксировано резкое подорожание дизельного топлива. В частности, средняя цена по стране на дизель, в понедельник, 9 сентября, выросла на 1,08 грн/литр, до 22,73 грн/литр.

Как отмечает Консалтинговая группа А-95, последний раз такой резкий скачок цены в опте имел место в 20-х числах апреля, когда Белорусская нефтяная компания на несколько дней ограничила поставки в Украину из-за "хлоридной нефти".

В сообщении отмечается, что цены на дизельное топливо подняли многие поставщики, в частности, нефтебаза в Коростене, UPG, Марсел Энерджи, ОККО, ЗНГК с нефтебазы в Василькове, WOG, Терминал Ойл (Wexler).

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, во сколько раз снизились поставки дизеля из России"На юге ситуация с ресурсом на порядок лучше: сейчас можно купить и привезти себе в Киев дешевле, нежели взять со здешних нефтебаз", — говорит один из мелкооптовых трейдеров.

По словам опрошенных трейдеров, ситуацию спровоцировала плохая работа железной дороги. Из-за простоев вагонов и срывов сроков доставки груза, в ряде регионов возникла нехватка ДТ, что вызвало ажиотаж.

При этом ряд трейдеров критически оценивают реальный уровень дефицита и указывают на спекулятивные причины роста цен.

"Учитывая такие скачки ряд операторов ожидаемо ввели ограничение на продажу ресурса, чтобы завтра продать подороже, что тем самым усиливает ажиотаж", — считает один из мелкооптовых трейдеров.

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Объективной причиной роста цен стало повышение сентябрьской котировки на $12–15/т. При этом из-за ажиотажа, возникшего в конце прошлой недели, цены на крупнооптовом рынке повысились примерно на $55/т, подчеркивается в материале.

Напомним, ранее крупнейший импортер дизеля заявил о прекращении поставок из России.