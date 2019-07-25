Крупнейший импортер дизеля заявил о прекращении поставок из России

Группа Wexler приостановливает поставки дизельного топлива / sevdon.net

О прекращении поставок дизельного топлива по трубопроводу из России с 1 августа заявил крупнейший импортер дизеля компания Wexler.

"Группа Wexler с 1 августа вынуждена приостановить поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации трубопроводным транспортом в Украине ", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что решение принято в связи одобренным постановлением Кабинета Министров Украины № 624 о "Вопросе введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины", которым устанавливается дополнительная спецпошлина в 3,75% с 1 августа и 4 % с 1 октября на импорт дизельного топлива.

В Wexler Group пояснили, что введенные спецпошлины делают дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными.

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Кроме того, в компании добавили, что активно занимаются диверсификацией источников и способов поставок.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал "околонулевой эффект" от новых пошлин на топливо РФ.