Эксперт рассказал, как Украина увильнет от дефицита российского дизеля

Цистерны с дизельным топливом / Kakprosto

Украине не угрожает нехватка дизельного топлива из-за резкого сокращения поставок такого товара из Российской Федерации.

Соответствующее мнение высказал эксперт Центра Разумкова Максим Билявский. По его прогнозу, Более того, в течение трех-пяти будущих лет украинский топливный рынок может полностью перейти на иные источники поставок.

В частности, как сказал Билявский,уже в ближайшее время резко вырастет количество поставок в Украину через морские терминалы и из стран Европейского Союза.

Читайте такжеТанкеры идут в Украину: у Зеленского нашли замену дизтопливу из РФ"Но очень интересная ситуация сложилась с работой НПЗ в Европейском Союзе. Они полностью обеспечивают нужды собственных потребителей и экспортируют нефтепродукты в Венесуэлу, где временно остановились нефтеперерабатывающие заводы. Это означает, что если умело провести политику переговоров Украины с нашими европейскими партнерами, то возможно переориентировать в Украину часть нефтепродуктов, которые идут за океан", – считает эксперт.

Напомним, ранее, 17 июля, Кабмин опубликовал постановление-ответ на расширение Россией экономических санкций против Украины, вводящее специальную пошлину на импорт из РФ дизельного топлива. Позднее эксперты украинцев предупредили о росте цен на дизтопливо и автогаз.