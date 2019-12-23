Зеленский требует от АЗС снижения цен на топливо

Зеленский утверждает, бензин и дизтопливо должны подешеветь / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские АЗС обязаны отреагировать на укрепление гривны и снизить цены на топливо для потребителей.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и соответственно уменьшить цену на бензин. Не предоставить скидки, а (снизить цену. – Ред.) на табло", - цитирует главу государства его пресс-служба.

В ходе заседания представители компаний-участниц топливного рынка отметили, что в Украине существует проблема нелегальных АЗС. Они утверждают, что документы не в порядке у 25% заправок. Также была поднята проблема наличия в стране нелегальных нефтеперерабатывающих заводов.

Читайте также"Подарок" для автомобилистов: на украинских АЗС подскочили цены на автогаз

Зеленский пообещал взять на контроль борьбу с нелегальным рынком топлива в стране. В начале следующего года он обсудить данную проблему на совещании с представителями правоохранительных органов.

Как ранее сообщалось, наиболее важным событием в уходящем году украинцы назвали возвращение в страну политзаключенных и захваченных в Керченском проливе моряков.

Напомним, украинцы назвали имя человека, которого считает политиком года. По мнению почти половины граждан Украины, данное звание должно достаться нынешнему президенту Владимиру Зеленскому.