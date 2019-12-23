Украинцы назвали политика года - опрос

владимир зеленский

Украинцы назвали имя человека, которого считает политиком года. По мнению почти половины граждан Украины, данное звание должно достаться нынешнему президенту Владимиру Зеленскому.

Согласно результатам опроса группы Рейтинг, глава украинского государства имеет поддержку всех возрастных и региональных групп. В то же время, Юрия Бойко этом фактически каждый 10 опрошенный украинец назвал политиком года Юрия Бойко от Оппозиционной платформы – За жизнь. При этом спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова считают политиком года 9%, Юлию Тимошенко – 8%, а пятого президента Украины Петра Порошенко – 7%

Так, сторонники партий Европейская солидарность, Батькивщина и ОПЗЖ лидеров данных политсил называли политиком года чаще, чем Зеленского. В свою очередь, сторонники Голоса охотнее отдавали нынешнему президенту предпочтение, чем лидеру партии Святославу Вакарчуку.

Опрос проводился в период с 13 по 17 декабря текущего года среди. Всего в исследовании приняли участие 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность составляет не больше 2%.

Как ранее сообщал Главред, по состоянию на середину декабря партия Слуга народа остается лидером электоральных симпатий украинских избирателей.