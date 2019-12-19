Слуга народа лидирует в парламентском рейтинге – опрос

Слуга народа остается лидером электоральных симпатий украинских избирателей / УНИАН

По состоянию на середину декабря партия Слуга народа остается лидером электоральных симпатий украинских избирателей.

За политическую силу президента Владимира Зеленского готовы отдать свои голоса почти 48% тех украинцев, кто определился и намерен принять участие в выборах.

Как свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного группой Рейтинг, 11,4% респондентов поддерживают партию Оппозиционная платформа - За жизнь, 9% - партию Европейская солидарность, 7,8% - партию Батькивщина, 4,4% - партию Голос.

В то же время рейтинг других политических сил - менее 3%. Тех, кто не определился - около 16%.

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/ ratinggroup.ua

Подчеркивается, что опрос проводился 13-17 декабря среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность - 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности - не более 2%.

Напомним, ранее социологи фиксировали рейтинг Слуги народа на уровне 44,8%.