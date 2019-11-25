Зеленский рассказал о новом "похудении" Слуги народа

Из Слуги народа исключен третий по счету нардеп, сказал Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из его партии Слуга народа исключен третий по счету народный депутат.

Политсила продолжает очищаться, рассказал глава государства в видеообращении, опубликованном на канале Зе!Президент в YouTube.

Украинский лидер подчеркнул, что в Слугу народа набрали обычных людей и обещали исключать из партии, если найдется что-то криминальное - за уголовные дела, договорняки.

"Третьего депутата - по количеству, я имею в виду - исключили из партии Слуга народа, и мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очищение…", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что из фракции Слуги народа в Верховной Раде исключили двух нардепов - Антона Полякова и Анну Скороход. Позже появилась информация, что нардеп от Слуги народа Роман Иванисов был осужден за изнасилование. Политик написал заявление об уходе из фракции политсилы.