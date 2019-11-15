Полякова и Скороход не окончательно выгнали из Слуги народа – Арахамия

Давид Арахамия / УНИАН

Голосование за исключение народных депутатов Анны Скороход и Антона Полякова на заседании фракции Слуги народа было сигнальным, заявил лидер фракции Давид Арахамия.

По его словам, сейчас в Раде идет итоговое голосование по этому вопросу, сообщил он журналистам.

Он подчеркнул, что в Раде собирают подписи депутатов от Слуги народа за исключение из фракции Скороход и Полякова, при этом существуют три варианта ответа: за исключение, против исключения и воздержались.

По мнению Арахамии, вероятность исключения Скороход составляет 99%, а вот выход Полякова многие депутаты не поддерживают, передает Страна.

"Если результаты голосования подтвердятся и будет объявлено об их исключении, то через месяц-полтора к нам зайдут два новых депутата", - добавил он.

Напомним, ранее Поляков и Скороход прокомментировали свое исключение из Слуги народа.