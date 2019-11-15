Фракция Слуга народа изгнала из своих рядов двух нардепов: подробности

Анну Скороход и Антона Полякова исключили из парламентской фракции Слуга народа
Парламентская фракция Слуга народа исключила из своих рядов народных избранников Анну Скороход и Антона Полякова.
Соответствующее решение было принято на заседании фракции в пятницу, 15 ноября.
"Исключили Полякова и Скороход", - написал в своем Telegram-канале нардеп от Слуги народа Александр Дубинский.
При этом он указал, что фракция отказалась исключать народных депутатов, которые ранее попались на кнопкодавстве.
"Проголосовали большинством за НЕ исключение 2 кнопкодавов.Молодцы", - отметил "слуга народа".
Напомним, что глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия заявил о том, что нардеп из его фракции Анна Скороход "обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - это факт". После чего во фракции разгорелся целый скандал. По словам самой Скороход, на нее оказывали давление из-за отказа голосовать за законопроект о рынке земли. Также она обвинила власть в задержании ее гражданского мужа.
Позже стало известно, что еще одна народная избранница может лишиться должности представителя Кабинета министров в Верховной Раде из-за критики деятельности правительства.
В пятницу, 15 ноября, стало известно, что народный депутат от монобольшинства в парламенте Антон Поляков пожаловался на проблемы с однопартийцами.