Скандал в Слуге народа: Арахамия грозит выгнать нардепа, предлагавшего деньги коллегам

Анна Скороход / Фейсбук А.Скороход

Глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия заявил о том, что нардеп из его фракции Анна Скороход "обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - это факт".

Такое заявление Арахамия сделал с парламентской трибуны в четверг, 14 ноября, после того, как Скороход обвинила власти в задержании ее мужа из-за ее политической позции.

В ответ Арахамия подчеркнул, что партия Слуга народа не имеет никакого отношения к задержанию мужа Скороход.

По его словам, Скороход находится в гражданском браке, и если "загуглить, то вы все поймете".

"Мы, как политическая партия, к этому не имеем никакого отношения. Мы сами сейчас не можем ничего сказать, потому что не знаем, в чем дело", - отметил он.

Отметим, что Скороход заявила о давлении на нее из-за отказа голосовать за законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения.

Читайте также"Занимаетесь хе*ней": нардепы поскандалили прямо в зале Рады"Сегодня за мои политические предпочтения, за мои политические видения, за то, что я голосовала не так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов администрации президента, одного из замов генерального прокурора Касько... Моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале...", - сказала Скороход с трибуны парламента.

Она утверждает, что основанием для задержания ее мужа якобы стал "запрос Российской Федерации от 2017 года".

"До этого никаких не было вопросов, а тут после красной кнопки (речь идет о голосовании против поддержки законопроектов, - ред.) следует задержание моего мужа", - сказала депутат.

Она призвала президента Владимира Зеленского и правоохранительные органы "остановить беспредел".

"Когда мы шли командой и отстаивали президента на выборах, то никто не думал, что потом нас будут ломать через колено и действовать такими методами, как сейчас", - подчеркнула Скороход.

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В комментарии журналистам в кулуарах парламента Скороход подчеркнула, что будет обращаться к правоохранительным органам из-за обвинений Арахамии.

"Я никогда никому ничего не предлагала (денег депутатам, - ред.). Очень красивый шаг, спасибо. Давайте еще какую-то гадость придумаем за то, что я высказываю свое мнение. Я сейчас подам заявление в САП, ГБР, НАБУ, куда угодно. Пускай проверят те данные, о которых он (Арахамия, - ред.) сказал", - заявила Скороход.

Читайте такжеСекс-скандал в Раде: в Слуге народа нашли замену Яременко на посту главы комитетаПри этом на вопрос, останется ли она в составе фракции "Слуга народа", Скороход ответила: "Пока да".

После этого Арахамия заявил, что Скороход могут исключить из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы.

"Я знал, что есть такой стрёмно выглядящий человек в розыске. По правоохранительным органам мы не имеем права вмешиваться, пускай они работают. Что касается самой госпожи Скороход, я буду выносить решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения. Зачем она нам во фракции?" - сказал Арахамия в комментарии журналистам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Скороход устроила в Раде истерику из-за нежелании ее коллег рассматривать предложенные ею правки к законопроекту об анбандлинге Нафтогаза.