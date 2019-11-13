"Уйду из Рады": глава фракции Слуга народа поставил ультиматум

Давид Арахамия / liga.net

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, при каких условиях сложит мандат народного депутата. По его словам, такое развитие событий возможно при условии отсутствия в законе о рынке земли пункта о референдуме.

"Она (Ирина Верещук, - ред.) услышала, например, обещание президента о референдуме. Возможно, она изменит свое мнение... Я ей сказал: "Смотри, вот мой мандат, я ставлю мандат на стол. Это мое обещание, если это (обещание президента о необходимости проведения референдума по покупке земли иностранцами, – ред.) не будет соблюдено, если этого не случится, я уйду из Верховной Рады, если мы не добавим эту поправку", - цитирует Арахамию Укринформ.

При этом он заверил, что никаких репрессий к нардепам не будет, если они будут выступать против.

"А за что (наказывать, – ред.) бедную Ирину Верещук, которая наш человек, которая прекрасно работает, справляется со своими обязанностями... Пусть она себе будет против, она может и не удержаться, может, она услышит аргументы – наши же люди также выступают", - отметил глава фракции.

Стоит отметить, что нардеп от Слуги народа Ирина Верещук отметила, что референдум по земле нужно провести, но это возможно только после принятия всех необходимых законов за основу.

"Референдум в любом случае не может быть между первым и вторым чтением, потому что еще нет закона о референдуме, и мы должны принять закон о референдуме, а потом его применять", - отметила политик.

Напомним, что ранее лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко объявила о переходе политсилы в оппозицию.