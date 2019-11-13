Виновата земля: Тимошенко объявила о переходе в оппозицию

Юлия Тимошенко / Фото Александра Прокопенко

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко объявила о переходе политсилы в оппозицию. Данное заявление было сделано на фоне голосования за скандальный законопроект о продаже и покупке земель сельхозназначения, который партия Тимошенко не поддержала.

"Заявление фракции. Принятием закона о распродаже земли президент Зеленский пересек красные линии. Команда Батькивщины переходит в оппозицию", – говорится в подписи к видеобращению, обнародованном на странице лидера Батькивщины.

Согласно видео, Тимошенко обвинила нынешнюю власть в "политике уничтожения Украины". Кроме того, закон о рынке земли она назвала распродажей и заявила, что не поддерживает такое решение Рады, а также против приватизации стратегических объектов.

Напомним, что ранее нардепы от Слуги народа Николай Тищенко и Михаил Радуцкий возмутились в связи с тем, что их коллега от Батькивщины Вадим Ивченко раскладывал брошюру на столах народных избранников.