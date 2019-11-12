"Занимаетесь хе*ней": нардепы поскандалили прямо в зале Рады

Нардепы поскандалили в зале парламента / Скриншот видео Я.Доброносова

Во вторник, 12 ноября, в зале заседаний Верховной Рады произошла перепалка перед началом пленарного заседания.

В частности, народные депутаты устроили разборки из-за распространения в зале заседаний брошюры "Рынок земли: существующие угрозы для Украины и необходимые предохранители".

При этом нардепы от Слуги народа Николай Тищенко и Михаил Радуцкий возмутились в связи с тем, что их коллега от Батькивщины Вадим Ивченко раскладывал брошюру на столах нардепов.

"Занимаетесь хе*ней", - выкрикнул Радуцкий своим коллегам.

/ Фейсбук Я.Доброносова

В ответ Ивченко заметил, что это стандартная практика и так в Раде поступают уже не в первый раз.

Напомним, ранее в Сети всплыла новая скандальная переписка со "слугой народа".