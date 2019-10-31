"Рожать еще": "слуга народа" устроила истерику на заседании Рады

Анна Скороход / скриншот

Народная избранница от Слуги народа Анна Скороход устроила в зале заседания Верховной Рады истерику. Причиной такого поведения наредпа стало нежелании ее коллег рассматривать предложенные ею правки к законопроекту об анбандлинге в НАК Нафтогаз – Украины.

Инцидент произошел в четверг, 31 октября. Девушка настаивала на рассмотрении правок, которые до этого не поддержал профильный комитет. Соответствующее видео опубликовал парламентский журналист Ян Доброносов в Facebook.

"Вы на всех своих правках настаивать будете? Сядьте и спокойно скажите. Подытожьте", – обратился к Скороход спикер парламента Дмитрий Разумков.

При этом нардеп со слезами на глазах отметила, что ситуация издевательская.

"Знаете, такое чувство, что тут происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что хочу пройтись по своим правкам, значит, хочу это сделать. А не чтобы кто-то подходил и говорил мне: "Перестань их подавать". Вчера на комитете мы согласовали договоренности. Сегодня я прочитала текст - и они не соблюдены! Что это за отношение?", – ответила Скороход.

В свою очередь, кто-то из зала обратился к расплакавшейся коллеге со словами: "Успокойтесь, вам рожать еще. Оно того не стоит".

В результате правку Скороход поставили на голосование, но ее не поддержали. "За" проголосовали только 158 народных избранников.

Напомним, что ранее в Верховной Раде произошла потасовка с участием народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Николая Скорика и "слуги народа" Николая Тищенко.