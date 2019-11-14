"Чистки" в Слуге народа: еще один нардеп пожаловалась на угрозу увольнения

Ирине Верещук грозит увольнение с поста представителя Кабмина в Раде/ 112.ua

Народный депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук заявил о том, что ее могут освободить от обязанностей представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

По ее словам, премьер-министр Алексей Гончарук планирует уволить ее с должности представителя из-за критики деятельности правительства.

"Мы договорились встретиться сегодня и обсудить. Мы обсуждали ряд вопросов и договорились, что вопрос пребывания или не пребывания меня в должности обсудят позже. О времени сообщит премьер-министр", - рассказала нардеп в комментарии РБК-Украина.

Читайте также"Занимаетесь хе*ней": нардепы поскандалили прямо в зале РадыОна добавила, что нередко критикует позицию Кабмина, например, по бюджетному формированию.

"Я всегда говорила, что государственный бюджет должен быть направлен на Украину, на украинца. А мы видим разные приоритеты. К сожалению, наши мнения разнятся. К сожалению, меня не слышат, когда я говорю об этом там, за закрытыми дверями", - резюмировала Верещук.

Напомним, ранее председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия будет инициировать исключение из фракции народного депутата Анны Скороход, муж которой, по его словам, "запугивал" депутатов.