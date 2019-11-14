  1. Главная
  3. Политика

"Чистки" в Слуге народа: еще один нардеп пожаловалась на угрозу увольнения

14 ноября 2019, 16:56

Ирина Верещук может лишиться должности представителя Кабмина в Раде.

Важливий кожен, Ирина Верещук
Ирине Верещук грозит увольнение с поста представителя Кабмина в Раде/ 112.ua

Народный депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук заявил о том, что ее могут освободить от обязанностей представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

По ее словам, премьер-министр Алексей Гончарук планирует уволить ее с должности представителя из-за критики деятельности правительства. 

"Мы договорились встретиться сегодня и обсудить. Мы обсуждали ряд вопросов и договорились, что вопрос пребывания или не пребывания меня в должности обсудят позже. О времени сообщит премьер-министр", - рассказала нардеп в комментарии РБК-Украина.

Читайте также"Занимаетесь хе*ней": нардепы поскандалили прямо в зале РадыОна добавила, что нередко критикует позицию Кабмина, например, по бюджетному формированию.

"Я всегда говорила, что государственный бюджет должен быть направлен на Украину, на украинца. А мы видим разные приоритеты. К сожалению, наши мнения разнятся. К сожалению, меня не слышат, когда я говорю об этом там, за закрытыми дверями", - резюмировала Верещук.

Напомним, ранее председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия будет инициировать исключение из фракции народного депутата Анны Скороход, муж которой, по его словам, "запугивал" депутатов.

Кабмин Верховная Рада Слуга народа Ирина Верещук
Сейчас вы просматриваете новость «"Чистки" в Слуге народа: еще один нардеп пожаловалась на угрозу увольнения». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:43
Трагедия МН17: обнародованы новые переговоры боевиков с "чиновниками РФ"
17:39
СМИ рассказали о встрече помощника Зеленского с американским лоббистом
17:38
Украина - Эстония: защитник гостей высоко оценил уровень "сине-желтых"
17:29
"Бросаться обвинениями – недопустимо": в Слуге народа заступились за Скороход
16:56
"Чистки" в Слуге народа: еще один нардеп пожаловалась на угрозу увольнения
16:46
"Я ее прикусила": Серябкина сделала заявление о Темниковой Видео
16:29
Армен Джигарханян в реанимации: все подробности
16:24
Шахтер - Динамо: FIFPro попросила отменить красную карточку Тайсона
16:11
Кто сможет свернуть горы, а кому грозит тупик: что сулит гороскоп на завтра
15:59
"Усмиряли восставший Донбасс": Нацсовет внепланово проверит канал NewsOne
15:52
В Минобороны рассказали, почему Украина не может иметь ничего общего с Россией
15:48
"Работаю Луценко": экс-глава ГПУ поделился радостями безработной жизни
15:46
"К сисюлькам руку тянешь": Киркоров показал стыдливое фото Лолиты
15:43
Украина - Эстония: Шевченко назвал главное оружие гостей Видео
15:24
Эксперт рассказала, чем менталитет жителей Донбасса отличается от остальной Украины
15:12
"Под маской": Фьюри выпустил автобиографию
14:58
Тайсона могут жестко наказать за средний палец в адрес фанатов Динамо
14:56
"Решили проблему": Зеленский заявил о погашении долгов по зарплате шахтерам
14:52
Облили и подожгли: в Киеве напали на сеть продуктовых магазинов
14:26
Госбюджет 2020 принят: что утвердили слуги народа Видео
14:21
Скандал в Слуге народа: Арахамия грозит выгнать нардепа, предлагавшего деньги коллегам
14:08
"Остается в силе": глава МИД Украины высказался о переговорах с боевиками
14:00
"Приглашайте экзорциста": Киву снова поймали на странном поведении в Раде Видео
13:57
У лидера сборной Украины родилась дочь Фото
13:55
Разврат и падение: во Львове в Дворце Потоцких модель станцевала в эротическом белье - видео Видео
13:55
Рецепты на Новый год: 2019-й скоро уходит - как красиво проводить Видео
13:43
Ангелы Чарли 2019: рояли в кустах и Girl Power важнее сюжета Видео
13:40
В Москве убили чемпиона мира по тайскому боксу
13:37
"Два сценария": министр-"дебил" рассказал о судьбе доллара на 2020 год
13:30
Все, что нужно знать о Черной пятнице новости компании
13:25
"Возвращайтесь к просмотру бейсбола": Ибрагимович в своем стиле попрощался с Лос-Анджелес Гэлакси
13:19
Синоптик обещает похолодание до +7 и дожди: кому не повезет Видео
13:01
Дипскандал с Японией: Украина протестует из-за участия спортсменов "ДНР" в турнире по каратэ Фото
13:01
Соколова рассказала, какую главную ошибку с Украиной допустил Путин Видео
12:59
"Нормандские переговоры не касаются": Пристайко "отрекся" от Крыма
12:50
"Как за яйца прихватили - сразу в кусты": ультрас Динамо объяснили расистский скандал Видео
12:30
Рада разрешила местным бюджетам оставить себе миллиарды: подробности
12:29
"Злой и пьяный Луценко": в Конгрессе дали новые показания по делу об импичменте Трампа
12:09
Украина - Эстония: где смотреть и прогнозы на товарищеский матч
11:59
"Начинается полный пи*дец": обнародованы новые детали бойни в Благовещенске
11:53
Стало известно, кому Кличко хочет "отдать" столичный транспорт
11:49
В РФ назвали количество получивших российские паспорта жителей "ЛДНР"
11:39
Экс-депутат-беглец Онищенко назвал главу НАБУ "вруном" и опроверг свою экстрадицию
11:32
"Миллиарды евро прямо сейчас": Пристайко рассказал об огромных долгах
11:21
Украина может выйти из минского процесса: Пристайко назвал условия
11:09
Конец одиночеству: кому гороскоп на сегодня предвещает "революцию" в личной жизни
11:05
Стало известно, чего Зеленский ждет от встречи с Путиным
10:55
Самый "старый": в ООН озвучили ошеломляющие данные по Донбассу
10:40
Рада рассматривает проект госбюджета-2020: онлайн-трансляция Видео
10:32
"Это – враг": Загороднюк предложил говорить с Россией языком оружия
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять