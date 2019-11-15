"Слив внутряков и инсайдов": "слуга народа" заявил, что его хотят выгнать из фракции

Антон Поляков / Facebook А.Полякова

Еще один народный депутат от партии Слуга народа пожаловался на проблемы со своими однопартийцами.

В частности, нардеп Антон Поляков заявил о том, что принято решение об исключении его из фракции партии Слуга народа.

"Ну что друзья, это очень интересно. Старшие групп фракции Слуга Народа под копирку прислали во всех группах, кроме моей, одно и тоже сообщение. Цитирую:

"Завтра утром будут на фракции принимать решение по выходу из фракции Полякова. Есть много работы с его стороны против работы фракции и полное не поддержание позиции фракции...".При этом руководство фракции и Офис Президента прямо сейчас звонят всем депутатам и просят поддержать мое исключение", - сообщил он в своем Facebook и опубликовал соответствующий скрин по поводу его возможного исключения из фракции.

Поляков добавил, что не против своего исключения из фракции, если будет принято соответствующее решение.

"Только передо мной исключите всех списочников, которые продавали округа на парламентских выборах, и теперь сидят в Раде и даже занимают должности в нашей фракции и комитетах. Затем исключите кнопкодавов, как обещали летом в меморандуме. Затем всех решал и звезд переписок под куполом. Ах да, и Рябошапку увольте, за то что он получает команды от Богдана не пускать или наоборот пускать в ход определенные дела. Потом можно приступить ко мне. Фракция завтра на 9.20. Будет интересно", - резюмировал "слуга народа".

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Напомним, ранее председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия будет инициировать исключение из фракции народного депутата Анны Скороход, муж которой, по его словам, "запугивал" депутатов.

Кроме того, депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук заявил о том, что ее могут освободить от обязанностей представителя Кабинета министров в Верховной Раде.