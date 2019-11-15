  1. Главная
  3. Украина

"Чистки" в Слуге народа: Скороход и Поляков прокомментировали исключение из фракции

15 ноября 2019, 11:39

Анна Скороход утверждает, что "слугам народа" в Раде начали платить доплату в конвертах.

Анна Скороход
Анну Скороход исключили из фракции Слуга народа / Фейсбук А.Скороход

Народные депутаты Антон Поляков и Анна Скороход прокомментировали свое исключение из фракции партии Слуга народа.

"Партия Слуга Богдана. 120 человек из фракции, большая часть из них списочники и руководители комитетов и подфракционных групп, без доказательств и без весомых подтвержденнных сообщений исключили меня из фракции примерно 90 голосами. При этом кнопкодавов не исключили, почти все проголосовали против. При этом положения или статута фракции не существует. При этом меня не исключили из партии", - написал Поляков в своем Телеграм-канале.

Он также добавил, что, по его мнению, президента изолируют от информации для того, "чтобы он не слышал плохих новостей", а также пообещал провести большую пресс-конференцию.

В свою очередь Скороход отметила, что "слугам народа" в Раде начали платить доплату в конвертах.

Таким образом она ответила на обвинения лидера фракции Давида Арахамии в том, что она якобы на Комитете раздавала по 3 тысячи долларов за провал закононопроекта по анбандлингу, пишет Страна.

"Я ему прямо сказала - вы когда что-то придумываете, старайтесь, чтобы эти выдумки были правдоподобными. Какие 3 тысячи долларов за закон, если в зале прямо конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов раздавали", - подчеркнула Скороход.

По ее словам, она никогда не шла против президента, а наоборот всегда его поддерживала и будет это делать.

"А то, что сейчас происходит... Мы все говорим, что уходим от СССР, но я не вижу, что мы это делаем. За инакомыслие, за то, что мы высказываем свою точку зрения, нас политически преследуют. Преследуют семьи, преследуют лично, шлют угрозы. Мы что, в Конго живем? Скажите, чем отличается сегодняшние действия от власти Януковича, Порошенко?" – сказала Скороход журналистам.

Напомним, ранее депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук заявил о том, что ее могут освободить от обязанностей представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

Верховная Рада Слуга народа Анна Скороход Антон Поляков
Сейчас вы просматриваете новость «"Чистки" в Слуге народа: Скороход и Поляков прокомментировали исключение из фракции». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:02
В Раде рассказали, когда продолжится разведение сил на Донбассе
12:01
Евро-2020: определились еще четыре участника финальной части турнира Видео
11:58
"Зачем быть вместе?": озвучена официальная причина исключения Скороход и Полякова
11:58
"Прихожу в себя": судья МастерШефа попал в больницу
11:56
Стало известно, когда и где похоронят убитую доцентом-"потрошителем" Соколовым девушку
11:53
"Дикая коррупция": Гончарук анонсировал громкую отставку в Укрзализныце Видео
11:39
"Чистки" в Слуге народа: Скороход и Поляков прокомментировали исключение из фракции Видео
11:38
Украина - Эстония: Шевченко прокомментировал драматическую победу своей команды
11:33
"Идем до конца": в деле погибшего подростка в Прилуках новый поворот
11:14
Союзмультфильм снимает выпускает новые 26 серий Ну Погоди!
11:10
Кто сможет свернуть горы, а кому грозит тупик: что сулит гороскоп на 15 ноября 2019
11:06
В угол на гречку: "слугу народа" Беленюка засекли в странной позе в Раде
11:02
"Сепаров сравняли с землей": в Сети набросились на Сивохо из-за Донбасса
11:00
Дело о хищении рефинансирования: экс-заместителя Гонтаревой отпустили под залог
11:00
Начался чат с российским политологом Александром Морозовым
10:44
"Контрацептивы штопаные": в Сети высмеяли "интимное" фото Порошенко с Гончаренко
10:41
Добыча газа в Украине - это вопрос нацбезопасности, а не энергонезависимости - эксперт
10:26
В Шереметьево столкнулись два самолета с пассажирами: опубликованы фото
10:23
Фракция Слуга народа изгнала из своих рядов двух нардепов: подробности
10:11
Опасная ловушка: почему Зеленскому нельзя встречаться с Путиным в Казахстане мнение
10:07
"Слив внутряков и инсайдов": "слуга народа" заявил, что его хотят выгнать из фракции
10:04
Чихалка на каждый день: как гадать и что означает каждый чих
10:00
Сериал Сидоренки-Сидоренки 23 и 24 серия смотреть онлайн 14-11-2019 Видео
09:58
Курил и матерился: в ПТУ Ивано-Франковска разгорелся скандал с преподавателем Видео
09:58
Нашли мертвой: стала известна судьба пропавшей в Крыму 5-летней девочки Фото
09:41
"Вас беспокоит Джокер": Рябошапка показал сообщение от пранкера
09:27
Курс валют: евро пробил новую отметку, доллар подешевел
09:05
"Напиваюсь в го*но": сестра Сенцова призналась, что является лесбиянкой
08:47
"Украинцам не понравится": Рябошапка сделал важное заявление о деле Гонгадзе Видео
08:38
Почему Голос и ЕС "слились" в земельном вопросе мнение
08:35
Трамп показал стенограмму еще одного разговора с Зеленским: первые детали
08:25
В Польше вандалы осквернили могилы украинских солдат: опубликованы фото
07:59
"Зайдем в тупик": Путин "выкатил" Киеву условие по особому статусу Донбасса
07:29
Рынок земли в Украине: Разумков рассказал, когда состоится референдум Видео
07:10
"Выглядит пошло, верблюжья лапка": голая Амина из Топ-модели взбудоражила фантазию
07:09
Рябошапка рассказал о расследованиях, связанных с Порошенко
06:56
Кто кого завербует: чем закончится встреча Путина и Зеленского мнение
06:26
Международный день студента: смешные пожелания студентам и картинки Фото
05:35
"Два часа с Путиным": эксперт рассказал о "фатальном влечении" Зеленского
04:59
Вымрем в 2020-м? Ученые сделали страшный прогноз
04:28
"Реальная угроза жизни": Комаровский указал на важную обязанность родителей
04:01
Праймер для лица: плюсы и минусы, как выбрать и как наносить
03:10
"Развития не будет": эксперт предупредил о рисках открытия рынка земли
02:36
Эксперт рассказала, какие цветы нужно ставить в спальне ради хорошего секса
02:22
Ученые пояснили, какие предметы быта провоцируют диабет Видео
01:53
"Куда деваются деньги": Омелян поддал жесткой критике госбюджет-2020
01:32
Путин заявил о риске для транзита газа через Украину
01:05
Камера над воротами в удовольствие: как легко и просто снять домашнее порно
00:40
В России снимут 26 новых серий мультфильма Ну погоди!
00:19
15 ноября – какой сегодня праздник: что делать, чтоб деньги водились Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять