"Чистки" в Слуге народа: Скороход и Поляков прокомментировали исключение из фракции

Анну Скороход исключили из фракции Слуга народа / Фейсбук А.Скороход

Народные депутаты Антон Поляков и Анна Скороход прокомментировали свое исключение из фракции партии Слуга народа.

"Партия Слуга Богдана. 120 человек из фракции, большая часть из них списочники и руководители комитетов и подфракционных групп, без доказательств и без весомых подтвержденнных сообщений исключили меня из фракции примерно 90 голосами. При этом кнопкодавов не исключили, почти все проголосовали против. При этом положения или статута фракции не существует. При этом меня не исключили из партии", - написал Поляков в своем Телеграм-канале.

Он также добавил, что, по его мнению, президента изолируют от информации для того, "чтобы он не слышал плохих новостей", а также пообещал провести большую пресс-конференцию.

В свою очередь Скороход отметила, что "слугам народа" в Раде начали платить доплату в конвертах.

Таким образом она ответила на обвинения лидера фракции Давида Арахамии в том, что она якобы на Комитете раздавала по 3 тысячи долларов за провал закононопроекта по анбандлингу, пишет Страна.

"Я ему прямо сказала - вы когда что-то придумываете, старайтесь, чтобы эти выдумки были правдоподобными. Какие 3 тысячи долларов за закон, если в зале прямо конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов раздавали", - подчеркнула Скороход.

По ее словам, она никогда не шла против президента, а наоборот всегда его поддерживала и будет это делать.

"А то, что сейчас происходит... Мы все говорим, что уходим от СССР, но я не вижу, что мы это делаем. За инакомыслие, за то, что мы высказываем свою точку зрения, нас политически преследуют. Преследуют семьи, преследуют лично, шлют угрозы. Мы что, в Конго живем? Скажите, чем отличается сегодняшние действия от власти Януковича, Порошенко?" – сказала Скороход журналистам.

Напомним, ранее депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук заявил о том, что ее могут освободить от обязанностей представителя Кабинета министров в Верховной Раде.