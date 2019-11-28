Партия Вакарчука выпала из парламентского рейтинга, Слуга народа лидирует – опрос

Слуга народа лидирует в парламентском рейтинге / УНИАН

В случае, если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее воскресенье, за партию Слуга народа отдали бы свои голоса 44,8% респондентов (от тех, кто определился с выбором).

Такие данные содержатся в результатах опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг с 20 по 24 ноября.

Второе место в рейтинге партий занимает Оппозиционная платформа - За жизнь, за которую готовы проголосовать 12,7% опрошенных.

За партию экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность готовы отдать голоса 9,6% избирателей, еще 8,5% - за партию Юлии Тимошенко Батькивщина.

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А вот политсила Святослава Вакарчука Голос не преодолевает 5%-ый барьер. За нее проголосовали бы всего 4,4% избирателей.

/ ratinggroup.ua

Напомним, ранее сообщалось, что по данным социологического опроса Киевского международного института социологии, рейтинг президента Владимира Зеленского упал до 52%.