"Исчезли знаки вопросов в глазах": эксперт пояснил рост рейтинга Зеленского

Зеленский укрепил рейтинг после встречи с Путиным / Reuters

Преимущественное большинство украинцев считает, что президент Владимир Зеленский достойно показал себя на нормандском саммите в Париже, где впервые встретился с российским коллегой Владимиром Путиным, поэтому его рейтинг демонстрирует динамику к росту.

"Если перед встречей в нормандском формате были определенное напряжение и знаки вопроса в глазах украинцев, то после встречи мы видим, что граждане нормально оценили ее результаты", - в комментарии InfoResist сказал директор социологической группы Рейтинг Алексей Антипович.

По мнению аналитика, особенно показательным является рейтинг нынешнего главы государства во Львове, поскольку на выборах эта область дала ему наименьшую поддержку в виде голосов избирателей.

"Если во Львове Зеленский имеет процент доверия выше, чем Петр Порошенко, то и вся Украина в целом нормально оценивает президента", – подчеркнул он.

Антипович высказал мнение, что определенную роль сыграло обещание Зеленского освободить всех узников Кремля. Украинцы ждут, что их соотечественники новогодние праздники благодаря президенту проведут дома с родными и близкими.

Напомним, в декабре больше половины украинцев были довольны работой президента Украины – число тех, кто удовлетворен деятельностью Владимира Зеленского выросло с 53 до 62%, в то же время недовольство его работой уменьшилось с 33 до 25%.

Как ранее сообщалось, по результатам опроса КМИС, проведенного в конце ноября рейтинг Владимира Зеленского упал. К главе государства положительно относились 52% украинцев, при этом негативное отношение к Зеленскому разделяли 19%. Ранее сообщалось о том, что уровень поддержки Зеленского снизился до 66%.