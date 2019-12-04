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Десятки поломанных машин: в Николаеве на АЗС перепутали цистерны бензина и дизеля

4 декабря 2019, 21:56

На заправке заправлялись автомобили Нацполиции, которые теперь вышли из строя.

бензин, АЗС, горючее, заправка
На АЗС бензиновые автомобили заправляли дизелем / sevdon.net

В Николаеве на автозаправочной станции ОККО по неизвестной причине перепутали резервуары для топлива, вследствие чего автомобили заправляли дизельным топливом вместо бензина.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, инцидент произошел на АЗС, расположенной на окраине города.

В этот день неоднократно заправляли служебные машины сотрудники Нацполици. Несколько Toyota Prius, Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid вышли из строя. После диагностики установлен вердикт, что некоторые автомобили уже ремонту не подлежат. Вследствие ошибки на заправке были повреждены и новые автомобили из Toyota Центра.

Точное количество пострадавших автомобилей неизвестно, цифра уточняется.

"Уже понятно, что там все очень плохо", — сказал собеседник.

В компании неприятный инцидент уже прокомментировали. Менеждеры заверили, что готовы компенсировать ущерб, если будет доказана вина сотрудников АЗС.

Как ранее сообщалось, в Шевченковском районе Запорожья на автозаправочной станции в автомобиле Газель взорвался баллон с газом, произошел пожар, пострадал водитель машины.

Напомним, под Киевом - в селе Тарасовка - произошел пожар на модульной АЗС. В результате возгорания пострадал один человек, сгорело здание охраны, а также была повреждена одна машина.

Николаев АЗС бензин новости Украины
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