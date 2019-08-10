В Запорожье на АЗС взорвалась машина, опубликованы фото с места ЧП

В Запорожье на АЗС произошел взрыв / zp.dsns.gov.ua

В субботу рано утром, 10 августа, в Шевченковском районе Запорожья на автозаправочной станции в автомобиле Газель взорвался баллон с газом, произошел пожар, пострадал водитель машины.

Газель взорвалась на АЗС, расположенной по ул. Донецкое шоссе, около 05:20, водитель получил ожоги ног и попал в больницу, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины на Запорожье.

По данным ведомства, на место чрезвычайного происшествия прибыли 30 пожарных и семь единиц техники. Пожарные локализовали возгорание в 05:33, а в 05:38 - ликвидировали.

"Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что во время заправки грузового автомобиля Газель произошел взрыв баллона с метановым газом с последующим горением автомобиля на общей площади 5 кв. м", - отметили в ГСЧС.

Напомним, утром 1 августа под Киевом - в селе Тарасовка - произошел пожар на модульной АЗС. В результате возгорания пострадал один человек, сгорело здание охраны, а также была повреждена одна машина.