"Ожоги, сгоревшее здание и авто": под Киевом на АЗС был мощный пожар

Под Киевом горела АЗС, есть пострадавший / dsns.gov.ua

В четверг рано утром, 1 августа, в селе Тарасовка (находится под Киевом) произошел пожар на модульной автозаправочной станции, пострадал один человек - получил ожоги, сгорело здание охраны и поврежден автомобиль.

Пожар на АЗС возник в 4:48, его ликвидировали в 6:03, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, огонь охватил 150 кв.м, пострадавший попал в больницу.

"Огнем уничтожены две заправочные колонки (бензин и сжиженный газ), пластиковая емкость с дизтопливом (объемом 10 м.куб), здание охраны (площадью 6 кв.м), поврежден легковой автомобиль", - отметили в ГСЧС.

В Госслужбе добавили, что в тушении принимали участие 30 спасателей, а также привлекались пять единиц техники.

На странице dtp.kiev.ua в Facebook говорится, что в результате пожара на АЗС один заправщик получил ожоги 90% тела и госпитализирован в критическом состоянии. Также издание и ГСЧС показали фото с места происшествия, на которых, в частности, запечатлено сгоревшее авто.

Видео с места: один заправщик с ожогами 90% тела в критическом состоянии госпитализирован. Під Києвом знову палають модульні заправки. Сьогодні в ночі спалахнула пожежа на модульні заправці під Києвом в с. Тарасівка палали резервуари з газом та дизельним пальним... Завдяки зкординованим діям рятувальників Києво-Святошинського району пожежу було ліквідовано та врятовано від повного знищення легковий автомобиль Працівника заправки в тяжкому стані забрали Опубликовано dtp.kiev.ua Среда, 31 июля 2019 г.

Напомним, в конце декабря 2018 года в селе Ксаверовка Васильковского района Киевской области на АЗС в помещении магазина у сотрудника заправки в руках взорвался запал от гранаты. В результате взрыва сотруднику автозаправки - 24-летнему парню - оторвало пальцы.