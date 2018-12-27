"Оторваны пальцы": на Киевщине на АЗС прогремел взрыв

На Киевщине произошел взрыв на АЗС, сотруднику оторвало пальцы / kv.npu.gov.ua

В селе Ксаверовка Васильковского района Киевской области на автозаправочной станции у ее сотрудника в руках взорвался запал от гранаты.

Взрыв прогремел в помещении магазина, пострадал 24-летний парень — ему оторвало пальцы, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Киевщине.

По данным ведомства, пострадавший утверждал, что нашел запал от гранаты несколько дней назад в поле.

"В результате взрыва сотрудник АЗС получил телесные повреждения в виде травматической ампутации двух пальцев на правой руке… был госпитализирован в районную больницу", — отметили в полиции.

Начато производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, 14 декабря в Фастове Киевской области прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме, были эвакуированы жильцы двух подъездов. Позже стало известно, что под завалами спасатели нашли тела двух погибших. СМИ узанил, что в доме могли взорваться боеприпасы.