Карантин "убьет" четверть АЗС в Украине – эксперт

В первую очередь пострадают приграничные АЗС / sevdon.net

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн оценил вероятные последствия снижения потребления горючего в Украине из-за введенного в стране карантина.

По его мнению, в первую очередь могут закрыться АЗС с малым оборотом, которых в Украине около 25% от общего числа заправочных станций.

"Я не знаю, как они выживали до сих пор, но теперь уход на карантин для них неизбежен. Не исключаю, что они будут скуплены более крупными коллегами", - прогнозирует он в Facebook.

Эксперт не исключил, что в первую очередь пострадают приграничные АЗС, которые лишаться клиентов из-за закрытия границы.

Он сообщил, что падение продаж топлива к выходным достигло 20%, а наибольший спад – 40% - в западных регионах. Причем на приграничных АЗС продажи упали на 90%.

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В то же время Куюн добавил, что в апреле при курсе доллара в 30 гривен потенциал снижения по бензину на 3 грн/л, по ДТ – на 2,5 грн/л, а если доллар будет по 28, тогда 4,2 и 3,7 грн/л соответственно.

Напомним, ранее украинских водителей предупредили о новом подорожании дизеля.