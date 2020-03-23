Украинцы получат компенсации из-за карантина: главное из обращения Зеленского

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Национальному банку, Министерству финансов и Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовить до конца текущей недели программу кредитных каникул для бизнеса с целью поддержки предпринимателей в период карантина, введенного в рамках недопущения распространения в стране коронавируса.

"Задание для НБУ, Минфина и Минэкономики – до конца недели рассчитать программу кредитных каникул для бизнеса", - сказал Зеленский в видеообращении к украинцам.

Глава государства также поручил разработать механизм выплаты помощи людям, которые были сокращены из-за карантина.

Он подчеркнул, что правительство сегодня запретит отключать электричество для населения и разработает программу кредитных каникул, а за незаконный экспорт медицинских товаров будет уголовная ответственность.

Зеленский сообщил, что пенсионеры смогут через курьеров Укрпочты заказывать продукты и оплачивать коммуналку. Но даже если коммуналка будет оплачена не вовремя - за нее не будет начисляться пеня.

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Глава государства добавил, что провел переговоры с руководством Международного валютного фонда. При этом МВФ, Всемирный банк и ЕБРР выразили готовность помогать Украине.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что пенсионеры получат одноразовые доплаты в связи с карантином из-за коронавируса.