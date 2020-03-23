"Тысяча Зеленского": стало известно, когда "осчастливят" пенсионеров

Стало известно, когда пенсионеры получат "тысячу Зеленского" / 2000.ua

Пенсионеры получат одноразовые доплаты в связи с карантином из-за коронавируса, которые пообещал президент Украины Владимир Зеленский, 3 апреля, заявила министр социальной политики Марина Лазебная в понедельник, 23 марта.

По словам министра, такие же доплаты получат более 4 тысяч получателей социальной помощи.

"С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5000 гривен. Таких пенсионеров у нас больше 10 миллионов. Такую же выплату получат более 4 тысяч получателей социальной помощи, получат эту помощь вместо пенсии. Это люди, имеющие инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий", - заявила Лазебная.

Читайте также"Через одного идиот": киевляне устроили ад в магазинах из-за ужесточения карантинаНапомним, 18 марта президент Владимир Зеленский в очередном обращении к согражданам в связи с эпидемией коронавируса рассказал о социальных инициативах.

"Сегодня мной подписан закон, который запрещает банкам насчитывать любую пеню, штрафы, повышенные проценты по кредитам на продовольственные нужды. На протяжении двух дней НБУ разработает льготный режим для всех заемщиков", - сказал он в обращении, опубликованном в Facebook.

Также Зеленский пообещал, что с 1 апреля пенсионерам, которые получают менее пяти тысяч гривен, выплатят по тысяче гривен, а с мая проведут индексацию пенсий.