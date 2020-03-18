Льготы по кредитам, доплаты для пенсионеров и учеба на карантине: Зеленский обратился к украинцам

Зеленский обратился к народу / скриншот theguardian.com

Президент Владимир Зеленский в очередном обращении к согражданам в связи с эпидемией коронавируса пообещал вернуть домой украинцев, которые не могут вернуться из других стран, а также рассказал о социальных инициативах.

"Сегодня мной подписан закон, который запрещает банкам насчитывать любую пеню, штрафы, повышенные проценты по кредитам на продовольственные нужды. На протяжении двух дней НБУ разработает льготный режим для всех заемщиков", - сказал он в обращении, опубликованном в Facebook.

Также глава государства анонсировал ряд инициатив:

рекомендовал украинцам отстаивать свои права перед работодателями во время карантина и заявлять о нарушении в полицию;

с 1 апреля выплатят пенсионерам, которые получают менее пяти тысяч гривен, по тысяче гривен, а с мая проведут индексацию пенсий;

намерен провести расследование в отношении заболевшего коронавирусом нардепа Сергея Шахова, который не ходил на заседания из-за болезни, но его карточка голосовала;

пообещал, что на время карантина никто не будет выселять людей из общежитий;

призвал мыть руки и придерживаться правил гигиены для защиты от коронавируса;

анонсировал запуск дистанционного обучения для школьников 5-11 классов, а также призвал учителей контролировать процесс, поскольку средняя заработная плата у них на время карантина сохраняется.

Напомним, президент Украины подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)".

Как известно, 17 марта, во вторник, во время внеочередного заседания Верховная Рада приняла проект закона, направленный на противодействие коронавирусу. Добавим, что согласно закону, физическим лицам-предпринимателям разрешили не платить единый социальный взнос в марте-апреле 2020 года.