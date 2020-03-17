Рада приняла закон о противодействии COVID-19

Верховная Рада проводит внеочередное собрание 17 марта / Фото Reuters

Во время внеочередного заседания Верховная Рада приняла проект закона, направленный на противодействие коронавирусу.

За законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" отдали свои голоса 344 народных избранника. Проект закона голосовали без обсуждения.

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Законопроект предусматривает ряд мер для борьбы со вспышкой СOVID-19 в Украине, в том числе:

организацию оперативной закупки работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;

возможность полной предоплаты за товары и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарств и медицинских изделий, закупаемых в целях предотвращения и борьбы с коронавирусом;

предоставление населению возможности работать дистанционно на период карантина, либо предоставление отпуска;

запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля на период карантина;

введение карантина приравнивается к форс-мажорным обстоятельствам;

нарушение обсервации влечет административное наказание, умышленное заражение людей - уголовную ответственность;

дополнительные надбавки медперсоналу и прочим лицам, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;

внесение изменений в Трудовой кодекс (возможность предоставления оплачиваемого отпуска).

Данный закон является временным и будет действовать на протяжении трех месяцев.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин в Украине из-за китайского коронавируса. Ограничительные меры будут действовать с 12 марта до 3 апреля.

Кроме того, в 00:00 часов 17 марта Украина перекрыла все виды движения через государственную границу в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, отменяются все международные регулярные рейсы - авиа-, железнодорожные и автобусные.