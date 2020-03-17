УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Рада приняла закон о противодействии COVID-19

17 марта 2020, 08:44

За законопроект отдали свои голоса 344 народных избранника.

Верховная Рада
Верховная Рада проводит внеочередное собрание 17 марта / Фото Reuters

Во время внеочередного заседания Верховная Рада приняла проект закона, направленный на противодействие коронавирусу.

За законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" отдали свои голоса 344 народных избранника. Проект закона голосовали без обсуждения. 

Скриншот

Законопроект предусматривает ряд мер для борьбы со вспышкой СOVID-19 в Украине, в том числе:

  • организацию оперативной закупки работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;
  • возможность полной предоплаты за товары и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом;
  • освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарств и медицинских изделий, закупаемых в целях предотвращения и борьбы с коронавирусом;
  • предоставление населению возможности работать дистанционно на период карантина, либо предоставление отпуска;
  • запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля на период карантина;
  • введение карантина приравнивается к форс-мажорным обстоятельствам;
  • нарушение обсервации влечет административное наказание, умышленное заражение людей - уголовную ответственность;
  • дополнительные надбавки медперсоналу и прочим лицам, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;
  • внесение изменений в Трудовой кодекс (возможность предоставления оплачиваемого отпуска).

Данный закон является временным и будет действовать на протяжении трех месяцев.

Читайте такжеЗеленский намылился объявить ЧП в Украине – нардеп

Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин в Украине из-за китайского коронавируса. Ограничительные меры будут действовать с 12 марта до 3 апреля.

Кроме того, в 00:00 часов 17 марта Украина перекрыла все виды движения через государственную границу в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, отменяются все международные регулярные рейсы - авиа-, железнодорожные и автобусные.

коронавирус Верховная Рада коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Рада приняла закон о противодействии COVID-19». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:35
Уханьская зараза передается через распространенное средство профилактики - ученые
09:15
Украина огородилась от внешнего мира из-за коронавируса: детали
09:10
Режим ЧП в Украине: Шмыгаль сделал важное заявление
08:44
Рада приняла закон о противодействии COVID-19
08:42
Украинским медикам поведали, как найти коронавирус и избежать заражения
08:30
Как рыночек коронавирус победил мнение
07:54
Коронавирус в Канаде: Трюдо закрыл границу, кого не коснется запрет на въезд
07:22
Не пустили в самолет: более ста украинцев застряли на Шри-Ланке Видео
06:59
Все это плохо кончится: власти рискуют превратить эпидемию коронавируса в геноцид мнение
06:52
Зеленский внес в Раду предложение по новому генпрокурору: кто официальный кандидат
06:33
Лакомые сырники в духовке, классические и без привычных компонентов: рецепты Видео
06:16
Мир захватил новый тренд – в моде медицинские маски с принтами: фото Фото
05:50
Блеск "Золотого тельца": астролог дала денежный совет двум знакам Зодиака
05:17
Какие нас ждут выходные на Пасху в Украине в 2020 году Видео
04:50
Сколько чашек кофе пить в день, чтобы похудеть: ученые дали ответ
04:38
Сразу +10 лет и титул "карга": окрашивание волос, которое дьявольски старит Фото
04:09
Сексом по инфекции: русская порнозвезда предложила отдаться за вакцину от коронавируса
03:44
Курс доллара резко подскочит из-за карантина: прогноз экспертов
03:01
Как правильно пить и как заваривать: эксперты раскрыли все секреты зеленого чая
02:15
Пикантный беспредел: в Киеве мужчина с пистолетом устроил дебош в секс-шопе
01:38
Мешками выносят: в "ДНР" назревает продуктовый кризис из-за коронавирусной паники Видео
01:13
Актер из сериала Игра престолов сообщил о заражении коронавирусом
00:55
Успокоиться: диетолог объяснила, как выжить в коронавирусный карантин
00:42
В СБУ опровергли фейк о распылении дезинфекции с вертолетов
00:30
Эксперт рассказал, поможет ли карантин из-за коронавируса пожилым людям
00:19
17 марта – какой сегодня праздник: День Патрика и Герасима Грачевника Фото Видео
00:07
Граница на замке: Украина прекратила международное сообщение Видео
16 марта, понедельник
23:43
Киевский студент и туристка из Франции: Кличко рассказал о первых жертвах коронавируса в Киеве Видео
23:25
Суд России "умножил на ноль" сроки Путина
23:20
Выстроились очереди: в Амстердаме из-за коронавируса закрывают точки по продаже марихуаны Фото
23:01
Стали известны кандидаты на пост генпрокурора и министра экономики – СМИ
22:37
На шаг ближе к провалу: в Украине опасно взвинтили курс доллара Видео
22:06
В Украине резко подскочило число заболевших корононавирусом за счет Киева Видео
22:00
Порноактриса-кокетка порадовала фанатов сексуальным телом на фото Фото
21:53
Пришли Коломойский и Ахметов: Зеленский собрал крупный бизнес из-за коронавируса
21:51
После подозрения на коронавирус в Украине умерла еще одна женщина Видео
21:17
Зеленский намылился объявить ЧП в Украине – нардеп Видео
21:06
Украина в шаге от чрезвычайного положения из-за коронавируса: что это значит для граждан Видео
20:31
Россия запретила въезд для украинцев и не только: что известно Видео
20:29
В РФ из-за коронавируса могут перенести референдум по "обнулению" Путина - СМИ
20:00
Лобызание икон и причастие из одной ложки: как церкви Украины нарушают карантин Фото
19:55
"А за какой хрен дома сидеть": украинцы огорчены из-за решения властей закрыть подземку Видео
19:10
Модные купальники 2020 - самые горячие тренды на лето: фото Фото
19:08
Восточная Украина получит от ЕС более 3 миллионов евро: на что пойдут деньги
18:55
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 16-03-2020 Видео
18:49
Хакеры наживаются на теме коронавируса: IT-специалисты рассказали, как распознать мошенников
18:48
По играм серии Ведьмак бесплатно раздают много годноты в GOG
18:42
Зеленский заявил о введении особого режима из-за коронавируса Видео
18:25
"Грубо врут": глава МИД Украины обратился к украинцам Видео
18:14
Как коронавирус повлияет на разработку украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2?
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять