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Граница на замке: Украина прекратила международное сообщение

17 марта 2020, 00:07

По всей территории страны закрыто более 100 пропускных пунктов.

Граница, КПП
Украина перекрыла границу / dpsu.gov.ua

В 00:00 часов 17 марта Украина перекрыла все виды движения через государственную границу в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

"С 00:00 17 марта 2020 в Украине отменяются все международные регулярные рейсы - авиа-, железнодорожные и автобусные. Совет национальной безопасности и обороны рекомендует гражданам Украины воздержаться от выезда за границу, а тем, кто сейчас находится за пределами страны — вернуться", - говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Как сообщает Госпогранслужба, закрыто порядка 100 пропускных пунктов на границе. Только часть пунктов будет открыто для граждан, которые захотят попасть в страну на собственном транспорте. Также полностью перекрыто пешеходное сообщение на границе. Ограничение будет действовать до 3 апреля, если властями не будет принято иное решение.

Также с 16 марта в Украину приостановлен пропуск иностранных граждан. Исключения составляют граждане, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине дипломаты, их семьи, представители международных организаций, супруги или дети граждан Украины.

Ограничения не коснуться исключительно международных грузоперевозок.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен ввести запрет на поездки на свою территорию для иностранцев уже в ближайшее время. Но точная дата пока не объявлена.

Также стало известно, что Польша закрывает границы и объявляет режим эпидемической угрозы из-за коронавируса.

Ранее в США ввели чрезвычайное положение. Дональд Трамп заявил, что штаты получат дополнительное финансирование для борьбы с вирусом.

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