Евросоюз вводит запрет на въезд иностранцев / Reuters

Евросоюз намерен ввести запрет на поездки на свою территорию для иностранцев уже в ближайшее время. Но точная дата пока не объявлена.

Исключения будут сделаны лишь для неотложных случаев, сообщила президент Еврокомиссии Урсула Фон Дер Лейен.

Ограничения вводятся на срок 30 дней.

Причиной стало массовое распространение коронавируса COVID-19.

Ранее стало известно, что Египет останавливает авиасообщение, украинцы должны вернуться сами. Египет дал туристам три дня, чтобы покинуть страну.

Также стало известно, что Польша закрывает границы и объявляет режим эпидемической угрозы из-за коронавируса.

Ранее в США ввели чрезвычайное положение. Дональд Трамп заявил, что штаты получат дополнительное финансирование для борьбы с вирусом.

Напомним, Украина в свою очередь вводит следующие меры:

закрыта граница для иностранцев – с 00.01 16 марта 2020 – исключение для дипломатов и представителей международных миссий, тех, кто имеет право на проживание в Украине;

остановлено авиасообщение – на две недели тоже с 00.01 16 марта 2020;

в Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса. ЧП начнет действовать с 14 марта.

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