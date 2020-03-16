Египет останавливает авиасообщение, украинцы должны вернуться сами: подробности

Египет из-за коронавируса останавливает авиасообщение / Фото pixabay.com

Отдыхающие в Египте украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину, заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко.

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем", - сказал он в ходе брифинга.

Никифоренко подчеркнул, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому украинцы теперь сами должны решить, как они будут возвращаться.

В то же время стало известно, что Египет закрывает авиасообщение, туристам дали три дня, чтобы покинуть страну.

Читайте такжеЗеленский подписал срочный указ по борьбе с коронавирусом - главноеНапомним, ранее сообщалось, в Египте оставили на карантин украинских туристов, которые отдыхали на курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде.

Как сообщили в пресс-службе Министерства инфрастурктуры, под карантин попали украинские туристы, которые отдыхали в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*.

В Мининфраструктуры отметили, что по окончанию карантина в случае не выявления заражения коронавирусом Covid-19 после проведения лабораторных тестов туристы смогут вернуться в Украину. В МИД уточнили, что в Шарм-эль-Шейхе закрыли на карантин 750 украинских туристов.