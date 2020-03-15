В изоляции и без еды: украинка рассказала об ужасах карантина на курорте в Египте

Китайский коронавирус / УНИАН

Украинская туристка, которые застряли на египетском курорте в отеле REEF OASIS BEACH, рассказала о ситуации. По словам девушки, весь отель закрыли на карантин.

При этом она указала, что эвакуируют всех, кроме граждан Украины.

"Мы находимся в Египте в одном из самых хороших отелей Шарм-эль-Шейха и нас здесь закрыли. Вывозят всех – белорусов, россиян, итальянцев, казахов – всех вывозят, кроме украинцев. Самолеты то ли не прилетают, то ли что… Закрыли в номерах, не разрешают выходить на улицу, закрыли море, мы сидим как в изоляции", - рассказала девушка.

Кроме того, она отметила, что работники гостиницы ходят в костюмах химзащиты или в респираторных масках.

"Когда нас вывезут непонятно, самолет должен был быть еще два дня назад и очень много людей, которые не знают, что делать – беременные женщины, семьи с маленькими детьми. Говорили, что еду будут приносить нам прямо в номер, но пока что ничего не приносили", - подытожила украинка.

Как ранее сообщал Главред, в Египте оставили на карантин украинских туристов, которые отдыхали на курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде.