Россия запретила въезд для украинцев и не только: что известно

Коронавирус в России – въезд в Россию для украинцев под запретом / Reuters

Въезд в Россию для украинцев в 2020 году приостановлен. Впрочем, не только для них: страна ввела запрет на въезд для иностранцев из-за ситуации с коронавирусом.

Действовать запрет будет с 18 марта до 1 мая, постановило российское правительство.

Под действие запрета помимо иностранцев попали также лица без гражданства.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен ввести запрет на поездки на свою территорию для иностранцев уже в ближайшее время. Но точная дата пока не объявлена.

Также стало известно, что Польша закрывает границы и объявляет режим эпидемической угрозы из-за коронавируса.

Ранее в США ввели чрезвычайное положение. Дональд Трамп заявил, что штаты получат дополнительное финансирование для борьбы с вирусом.

Напомним, Украина в свою очередь вводит следующие меры:

закрыта граница для иностранцев – с 00.01 16 марта 2020 – исключение для дипломатов и представителей международных миссий, тех, кто имеет право на проживание в Украине;

остановлено авиасообщение – на две недели тоже с 00.01 16 марта 2020;

в Житомирской и в Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса.

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