"Это я убила Эрику": телеканал пустил интересные титры во время выступления Зеленского

Телезрителей повеселили во время выступления президента / Фото: скриншот

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможности возвращения в Украину граждан, которые после закрытия границы остались в других странах, на телеканале ICTV снабдили забавными титрами.

"Это я убила Эрику", "Почему напечатано? Почему не от руки?", "Она забрала у меня любимого человека", - такими титрами сопровождалось обращение Зеленского.

Зеленский в своем видоеобращении заявил, что Украина вернет всех граждан Украины, которые находятся за рубежом.

"Самое главное, мы всех вас вернем. Кого-то быстрее, кого-то позже, но вы все обязательно будете на Родине. Относительно тех, кто улетел чартерными рейсами в отпуск. Сегодня государство оказывает максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они вернули украинских туристов из-за рубежа", - сказал президент, но телеканал прописал его речь по-другому.

Напомним, ранее сообщалось, Украина вывозит из Египта своих граждан, которым отменили рейсы из-за закрытия авиасообщения. Утром во вторник, 17 марта, пять самолетов SkyUp Airlines вылетели в столичный аэропорт Борисполь, один – во Львов, сообщил в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, на Шри-Ланке также застряли 105 граждан Украины. На данный момент посольство занимается вопросом их эвакуации.