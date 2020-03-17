В МИД рассказали о судьбе застрявших за границей украинцев

Сотни украинцев застряли за границей / Фото facebook.com/dmytro.kuleba

Украина вывозит из Египта своих граждан, которым отменили рейсы из-за закрытия авиасообщения. Утром во вторник, 17 марта, пять самолетов SkyUp Airlines вылетели в столичный аэропорт Борисполь, один – во Львов.

Об этом сообщил в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, на Шри-Ланке также застряли 105 граждан Украины. На данный момент посольство занимается вопросом их эвакуации.

"Шри-Ланка - 105 граждан застряли. Но будет явно больше. Узнаем о новых наших соотечественниках за рубежом. Занимаемся ними. Посольство сообщает мне о принятых шагах", - отметил Кулеба.

Что касается эвакуации украинцев из Польши, то решается вопрос о выделении дополнительных автобусов для пунктов пропуска на границе.

"Благодаря договоренностям наших пограничников (спасибо Сергею Дайнеко и его коллегам) с польскими наши автобусы заезжают в Польшу, забирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе", - добавил глава МИД.

Как сообщал Главред, в Египте оставили на карантин украинских туристов, которые отдыхали на курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. Позже первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко заявил, что украинцы в Египте должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину.

17 марта стало известно, что более сотни украинцев, которые отдыхали на Шри-Ланке, застряли в этой стране из-за закрытия авиасообщения в Украине. Они не смогли вылететь домой из-за отмены рейса в Киев. Среди пассажиров много детей и пожилых людей. Туристы говорят, что денег, чтобы и дальше находиться на Шри-Ланке, у них нет. Отчаявшиеся украинцы записали видеообращение к президенту Украины.

Карантин в Украине

В 00:00 часов 17 марта Украина перекрыла все виды движения через государственную границу в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, отменяются все международные регулярные рейсы - авиа-, железнодорожные и автобусные.

Совет национальной безопасности и обороны рекомендует гражданам Украины воздержаться от выезда за границу, а тем, кто сейчас находится за пределами страны — вернуться.

Как сообщает Госпогранслужба, закрыто порядка 100 пропускных пунктов на границе. Только часть пунктов будет открыта для граждан, которые захотят попасть в страну на собственном транспорте. Также полностью перекрыто пешеходное сообщение на границе. Ограничение будет действовать до 3 апреля, если власти не примут иное решение.