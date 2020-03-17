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Не пустили в самолет: более ста украинцев застряли на Шри-Ланке

17 марта 2020, 07:22

Люди стали заложниками ситуации из-за закрытия авиасообщения.

105 украинских туристов не могут вернуться домой
105 украинских туристов не могут вернуться домой / скриншот

Более сотни украинцев, которые отдыхали на Шри-Ланке, застряли в этой стране из-за закрытия авиасообщения в Украине. Они не смогли вылететь домой из-за отмены рейса в Киев.

Украинцы должны были лететь домой с пересадкой в Арабских Эмиратах, но рейс из ОАЭ отменили. По их словам, они не смогут вылететь из Шри-Ланки в ОАЭ, пока Киев не подтвердит, что впустит граждан. При этом туроператор Join Up якобы направил всем им сообщение, что они смогут беспрепятственно попасть на территорию страны.

В целом, застряли в аэропорту Коломбо 105 украинцев. Среди пассажиров много детей и пожилых людей. Туристы говорят, что в консульстве на их звонки не отвечают, а денег, чтобы и дальше находиться на Шри-Ланке, у них нет. Отчаявшиеся украинцы записали видеообращение к президенту Украины.

Карантин в Украине

В 00:00 часов 17 марта Украина перекрыла все виды движения через государственную границу в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, отменяются все международные регулярные рейсы - авиа-, железнодорожные и автобусные.

Совет национальной безопасности и обороны рекомендует гражданам Украины воздержаться от выезда за границу, а тем, кто сейчас находится за пределами страны — вернуться.

Как сообщает Госпогранслужба, закрыто порядка 100 пропускных пунктов на границе. Только часть пунктов будет открыта для граждан, которые захотят попасть в страну на собственном транспорте. Также полностью перекрыто пешеходное сообщение на границе. Ограничение будет действовать до 3 апреля, если власти не примут иное решение.

Как сообщал Главред, Евросоюз намерен ввести запрет на поездки на свою территорию для иностранцев уже в ближайшее время. Но точная дата пока не объявлена.

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