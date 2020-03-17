Зеленский обратился к украинцам за границей: кого вернут в первую очередь

Владимир Зеленский пообещал вернуть всех украинцев на родину / скриншот

Глава государства Владимир Зеленский из-за опасной пандемии коронавируса, обратился к украинцам, которые "застряли" за рубежом из-за закрытия авиасообщения.

Как заявил Зеленский в своем видоеобращении, Украина вернет всех граждан Украины, которые находятся за рубежом.

"Самое главное, мы всех вас вернем. Кого-то быстрее, кого-то позже, но вы все обязательно будете на Родине. Относительно тех, кто улетел чартерными рейсами в отпуск. Сегодня государство оказывает максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они вернули украинских туристов из-за рубежа", - заявил он.

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Президент отметил, что все налажено плановое возвращение украинцев из Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Доминиканской Республики, из Северной и Южной Америки.

"В отношении других граждан за рубежом. Вам необходимо сделать несколько важных шагов. Зарегистрируйтесь в системе "Друг". Там сообщите МИД о стране, где вы находитесь, и предоставьте как можно больше информации о сути проблемы в разделе "Комментарий к путешествию". Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые имеют срочно вернуться домой", - отметил Зеленский.

В случае не удачной попытки зарегистрироваться в системе, необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории страны, где они находятся. Кроме того, Зеленский отметил, что правительством сформирован так называемые хабовые точки. Попав туда, украинцы смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам.

"Это такие города: Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, Украина вывозит из Египта своих граждан, которым отменили рейсы из-за закрытия авиасообщения. Утром во вторник, 17 марта, пять самолетов SkyUp Airlines вылетели в столичный аэропорт Борисполь, один – во Львов, сообщил в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, на Шри-Ланке также застряли 105 граждан Украины. На данный момент посольство занимается вопросом их эвакуации.