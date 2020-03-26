В Украине резко изменились цены на АЗС: новая стоимость бензина и дизеля

Крупные сети снизили цены на бензины и дизельное топливо / WOG

В Украине крупные сети автозаправочных станций ОККО и WOG снизили цены на бензины и дизельное топливо на 1 грн за литр.

На АЗС ОККО и WOG стоимость бензинов опустилась до: А-92 – 25,99 грн, А-95 – 26,99 грн, А-95+ – 27,99 грн. Дизельное топливо подешевело до 25,99 грн., сообщает консалтинговая компания UPECO.

При этом на автозаправках WOG стоимость бензинов снизилась на 20 копеек за литр: А-92 – 29,29 грн, А-95 – 30,29 грн, А-95 Премиум – 31,29 грн.

В свою очередь, БРСМ-Нафта опустила цены на 50 копеек за литр. Также, снижение в размере 0,5-2,5 грн/л на А-92 и А-95 наблюдалось на заправках SOCAR. AMIC Energy понизила розничные цены на 20 коп./л. К тому же, снижение произошло в региональных сетях, где цена на заправках опустилась в пределах 10-80 коп./л.

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Напомним, ранее директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн оценил вероятные последствия снижения потребления горючего в Украине из-за введенного в стране карантина. По его мнению, в первую очередь могут закрыться АЗС с малым оборотом, которых в Украине около 25%.