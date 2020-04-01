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В Слуге народа рассказали, когда ждать $4 млрд от МВФ

1 апреля 2020, 10:05

Деньги от МВФ поступят в госбюджет Украины.

Эмблема МВФ
Деньги от МВФ поступят в госбюджет Украины / BBC

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев оценил перспективы получения Украиной первого транша кредита от Международного валютного фонда в объеме около 4 млрд долл.

Как подчеркнул он в эфире радио НВ, Украина может рассчитывать на получение нового займа сразу же после принятия закона о банковском регулировании, проект которого был одобрен депутатами в первом чтении на текущей неделе.

"Мы уже получили официальное письмо, заявление от МВФ - что есть эти два условия (закон о рынке земли и о банковском регулировании, - ред.), если они будут выполнены, то сразу же средства поступят в Украину, причем сразу в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около четырех миллиардов долларов кредита, не помощи, а именно кредита", - пояснил Гетманцев.

Он добавил, что Украина заинтересована получить в такой кризисный период достаточно дешевый финансовый ресурс от Фонда, который будет направлен в стабилизационный фонд госбюджета, созданный для борьбы с коронавирусом.

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Напомним, ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о том, что МВФ ожидает от украинской стороны принятия законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе и по земельной реформе.

МВФ Даниил Гетманцев
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