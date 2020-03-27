В МВФ посулили Украине больше денег, но выдвинули условия

Киев достиг прогресса в переговорах с МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах относительно новой программы (EFF) для Украины.

По ее словам, МВФ ожидает от украинской стороны принятия законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе и по земельной реформе.

"На протяжении последней недели был достигнут очень хороший прогресс в переговорах с украинской властью о новой договоренности относительно программы расширенного финансирования", - подчеркнула Георгиева.

В то же время она уточнила, какие шаги украинских властей могут способствовать выделению большего объема помощи для Киева.

"Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, нежели предполагалось ранее", - добавила директор-распорядитель МВФ.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что переговоры относительно нового кредита МВФ затягивались в связи со сменой правительства.