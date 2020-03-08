Киев не получит кредит МВФ в размере 5,5 миллиарда долларов: названа причина

Украина не получит кредит от МВФ / 24 канал

Украина пока не получит 5,5 млрд долларов от МВФ, и сроки получения пока не определены. Переговоры Украины и Международного валютного фонда относительно нового кредита затягиваются в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука.

По информации издания Bloomberg, инвесторов устраивало правительство Гончарука. Кроме того, генерального прокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Теперь инвесторов настораживает возможное усиление влияния олигархов на новое украинское правительство.

Добавим, что Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества на 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) или около $5,52 млрд 7 декабря 2019 года.

Напомним, 4 марта, в среду, Верховная Рада Украины поддержала новый состав Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем.

На своих должностях остались: министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

Читайте такжеДоллар по 30 гривен: эксперт объяснил расклад на валютном рынкеТакже ранее народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский заявил, что для украинской экономики важно изменить существующую ныне парадигму.

"Мы присели на иглу внешних кредитов, без которых не можем двинуться и, по сути, находимся в системе внешнего управления. Когда нам говорят, что дадут еще один миллиард (кредитных средств, - ред.), но за это вы отдадите землю, продадите лес", - подчеркнул он.