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"Послать МВФ в ж*пу": "слуга народа" назвал единственный шанс для экономики Украины

1 марта 2020, 13:48

Александр Дубинский предложил заняться экономическим национализмом.

Дубинский
Александр Дубинский / Фейсбук А.Дубинского

Для украинской экономики важно изменить существующую ныне парадигму, заявил народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский.

"Мы присели на иглу внешних кредитов, без которых не можем двинуться и, по сути, находимся в системе внешнего управления. Когда нам говорят, что дадут еще один миллиард (кредитных средств, - ред.), но за это вы отдадите землю, продадите лес", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

В этой связи он отметил, что фигура премьер-министра будет не столь важна, в случае изменения общей парадигмы.

"Если мы начнем заниматься экономическим национализмом… Мы к этому системно идем", - утверждает нардеп.

В качестве примера "слуга народа" привел ситуацию в Аргентине, правительство которой заявил о том, что сможет начать выплаты по долгам перед МВФ только после выхода из состояния рецессии.

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"Они (Аргентина, - ред.) послали МВФ на хрен. В сериале Слуга народа МВФ послали в ж*пу. Я считаю, что это наш шанс", - добавил Дубинский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперты главного международного кредитора Украины – Международного валютного фонда – прибыли в Киев.

Александр Дубинский МВФ Слуга народа
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