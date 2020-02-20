МВФ уже в Киеве – чего ждать Украине

Фонд обещал Украине $5,5 млрд в течение трех лет – но конкретики до сих пор нет.
Эксперты главного международного кредитора Украины – Международного валютного фонда – прибыли в Киев.
Они уже приступили к работе, пишет УНИАН со ссылкой на украинское представительство фонда.
"Эксперты МВФ начали работу в Киеве", – указано в сообщении.
Как известно, договоренности о том, что Фонд выделит Украине $5,5 млрд в течение трех лет, стороны достигли еще в декабре 2019. Однако данную договоренность до сих пор не утвердил Совет директоров МВФ, поэтому новый транш МВФ Киев получит, по-видимому, нескоро.
Ранее эксперты МВФ рассказали, что нужно украинской экономике в ближайшие годы. В первую очередь речь идет о достижении Украиной уровня валового внутреннего продукта на душу населения в районе 30 тысяч долларов США по паритету покупательной способности.
При этом в МВФ дали неутешительный прогноз по Украине. Эксперты Международного валютного фонда рассказали, что нужно сделать Украине, чтобы догнать Польшу.