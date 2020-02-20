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МВФ уже в Киеве – чего ждать Украине

20 февраля 2020, 15:22

Фонд обещал Украине $5,5 млрд в течение трех лет – но конкретики до сих пор нет.

МВФ уже в Киеве – чего ждать Украине
МВФ уже в Киеве – чего ждать Украине / Reuters

Эксперты главного международного кредитора Украины – Международного валютного фонда – прибыли в Киев.

Они уже приступили к работе, пишет УНИАН со ссылкой на украинское представительство фонда.

"Эксперты МВФ начали работу в Киеве", – указано в сообщении.

Как известно, договоренности о том, что Фонд выделит Украине $5,5 млрд в течение трех лет, стороны достигли еще в декабре 2019. Однако данную договоренность до сих пор не утвердил Совет директоров МВФ, поэтому новый транш МВФ Киев получит, по-видимому, нескоро.

Ранее эксперты МВФ рассказали, что нужно украинской экономике в ближайшие годы. В первую очередь речь идет о достижении Украиной уровня валового внутреннего продукта на душу населения в районе 30 тысяч долларов США по паритету покупательной способности.

При этом в МВФ дали неутешительный прогноз по Украине. Эксперты Международного валютного фонда рассказали, что нужно сделать Украине, чтобы догнать Польшу.

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