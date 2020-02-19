"Нужно целых 20 лет": в МВФ дали неутешительный прогноз по Украине

В МВФ считают, что Украине нужно 20 лет, чтобы догнать Польшу / BBC

В МВФ оценили ситуацию в экономической сфере Украины и предположили, что нашей стране понадобится 20 лет и стабильный ежегодный экономический рост на 6%, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши.

Как заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, Украина должна будет проводить успешные реформы еще на протяжении долгих 20 лет, пишет Интерфакс в среду, 19 февраля.

"Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей", – сказал он.

По его словам, реформы помогают обеспечить необходимые для такого роста инвестиции - речь идет о повышении роста ВВП на душу населения почти в 30 тысяч долларов по паритету покупательной способности.

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Также сообщается, что экономист Европейского банка реконструкции и развития Димитар Богов подчеркнул, что Украине нужно расти на 7% в год, чтобы догнать соседние экономики. В том случае, если Украина сможет на 50% сократить отставание в уровне управления по сравнению со странами G-7, это добавит 1,2% роста ежегодно.

Ведущий экономист предупредил украинских политиков о том, что самая главная угроза для экономики нашей страны - это потеря макроэкономической стабильности, которая и является основной роста.

Сотрудничество Украины с МВФ

Ранее Главред писал, что на полях Мюнхенской конференции глава государства Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. По его словам, переговоры были конструктивными.

"Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения - дружеские", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Также напомним, по словам эксперта,Украине необязательно ждать обещанные министром финансов Оксаной Маркаровой три года, чтобы прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом. Такое мнение высказал экономист и политолог Олег Соскин.

По его словам, Украина уже сегодня может обходиться без денег МВФ, и никакая новая программа с Фондом ей не нужна.

"В принципе, сейчас и нет никакой программы сотрудничества, так что Маркарова врет. Есть только разговоры о программе на 5,5 миллиардов долларов, а самой программы нет", - заявил Соскин.