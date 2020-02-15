"Польза каждому украинцу": Зеленский провел встречу с главой МВФ

Владимир Зеленский на встрече с главой МВФ / пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в рамках 56-й Мюнхенской конференции провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. По его словам, переговоры были конструктивными.

"Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения - дружеские", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили проекты законов для стабильного роста экономики, а также для обеспечения механизмов защиты граждан. Сообщается, что одним из обсуждаемых документов стала судебная реформа. Также Зеленский с Георгиевой обговорили построение системы верховенства права и так называемый закон о банках.

Как ранее сообщал Главред, министр финансов Оксана Маркарова считает, что Транши МВФ Украине больше не понадобятся после выполнения намеченной трехлетней программы финансирования.