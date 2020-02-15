  1. Главная
  3. Политика

"Польза каждому украинцу": Зеленский провел встречу с главой МВФ

15 февраля 2020, 11:59

Вадимир Зеленский заявил, что переговоры были конструктивными.

Владимир Зеленский на встрече с главой МВФ
Владимир Зеленский на встрече с главой МВФ / пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в рамках 56-й Мюнхенской конференции провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. По его словам, переговоры были конструктивными.

"Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения - дружеские", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили проекты законов для стабильного роста экономики, а также для обеспечения механизмов защиты граждан. Сообщается, что одним из обсуждаемых документов стала судебная реформа. Также Зеленский с Георгиевой обговорили построение системы верховенства права и так называемый закон о банках.

Как ранее сообщал Главред, министр финансов Оксана Маркарова считает, что Транши МВФ Украине больше не понадобятся после выполнения намеченной трехлетней программы финансирования.

Владимир Зеленский МВФ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Польза каждому украинцу": Зеленский провел встречу с главой МВФ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:26
Россия захватила судно с украинцами в Азовском море: первые подробности
13:04
"На 15%": в Слуге народа рассказали о досрочных выборах в Раду
12:51
"Пора маски закупать": коронавирус впервые убил человека в Европе
12:41
"Какой-то вброс": Загороднюк отреагировал на 12 шагов к миру на Донбассе Видео
12:14
"США вооружат Украину": Помпео громогласно пообещал Киеву помощь Видео
11:59
"Польза каждому украинцу": Зеленский провел встречу с главой МВФ
11:25
Социологи назвали возможного триумфатора новых выборов в Раду
11:23
Съел и постарел: названы самые вредные макароны
11:00
Как не подхватить коронавирус в дороге: правила от Комаровского Видео
10:39
"*бать, дурак": Малюська похвастался "поцелуями" с женой в День Валентина
10:33
Гороскоп на Сретение всех знаков Зодиака: путч в личке и буря страсти
10:00
Маникюр весна 2020 - в моду входят ногти из 70-х и нюдовый френч фото Фото
09:59
"Меньше коров, чем при Гитлере": наезды "Ляшка-петушка" на Гончарука наделали шума в Сети Видео
09:56
Европа сдает Украину. А чего, собственно, все ожидали? мнение
09:41
Зеленский и Путин обсудили скандальную тему – СМИ Видео
09:19
Китайский вирус-убийца унес жизни 1523 человек: число зараженных пугает
09:11
Социологи узнали, сколько украинцев готовы поддержать Зеленского на выборах
09:10
Названы эффективные маски для увеличения губ в домашних условиях
08:49
Торчат ли уши Путина из поездки Зеленского в Оман мнение
08:41
Вызовы из-за аннексии Крыма: глава НАТО ошарашил заявлением Видео
08:25
Вирус в Китае: власти пошли на новые серьезные меры Видео
08:13
"Многим страшно": Гончарук засекретил детали эвакуации украинцев из Китая Видео
07:37
"Натура подонка": Милованова заткнули в прямом эфире из-за дикого заявления о коронавирусе Видео
06:58
Почему украинцы продолжают сидеть в российских соцсетях мнение
06:45
"Минск - 3": политолог из РФ раскрыл планы Путина
06:26
Приближается "ужасный" период: астролог сказал, что делать
05:55
Деньги идут в руки: астролог назвала везунчиков февраля-2020
05:28
Отчим жестоко избивал: журналистка раскрыла неожиданные факты о детстве Путина Видео
05:03
"Станет мамочкой, родит много детей": что звезды сулят Maruv
04:39
Открытки со Сретением Господним и поздравления своими словами чудные
04:30
Интимные старания: психолог рассказала, без чего не бывает хорошего секса
04:01
"Письку видно, мохнатку прикрыла": Спилберг без белья неудачно раздвинула ноги
03:15
"Путинская редакция": эксперт сказал, стоит ли Украине опасаться изменения конституции России
02:24
Почему каждое утро нужно есть миндаль - советы ученых
01:37
Серьезная опасность: ученые рассказали, с какой жуткой болезнью связан секс
01:30
Отставка "токсичного" Гончарука: премьер паразитирует на рейтинге Зеленского - эксперт
00:52
"Пальцем в небо": эксперт раскритиковал идею переписи из космоса
00:03
Эксперт ВОЗ допустил заражение коронавирусом двух третьих жителей планеты Видео
00:01
15 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Сретение Господне Видео
14 февраля, пятница
23:40
Красный пиджак и сердечки: Богдан опубликовал свой мем-валентинку Видео
23:17
"Чтобы каждую семью затронула война": в России губернатор оконфузился перед ветеранами Видео
22:58
В Обухове депутаты отказываются принимать эвакуированных из Китая украинцев Видео
22:35
На Общественном ТВ одобрили намерение подать в суд на Схемы Видео
21:52
"Провокация": Плакидюк раздвинула ножки, и показала, что скрыто
21:47
Клуб Зинченко Манчестер Сити дисквалифицировали из еврокубков
21:22
Мюнхенский план по Украине удалили после разгромной критики Вашингтона и Киева Видео
21:20
В Европе оценили шансы на достройку Северного потока-2
20:54
Евросоюз снял запрет на ввоз птичьего мяса из Украины - чиновник
20:39
Один укус – и счастье испытал на вкус: какие продукты делают счастливым Видео
20:31
В Египте выявили первый случай коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять