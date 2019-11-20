Маркарова рассказала о своем амбициозном плане относительно МВФ

Оксана Маркарова выступила за прекращение сотрудничества с МВФ/ УНИАН

Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, которая ранее похвасталась переговорами с МВФ.

"Мой амбициозный план - закончить ее (программу с МВФ, - Главред), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", - сказала министр Громадському.

На данный момент миссия МВФ находится с визитом в Киеве, и правительство продолжает переговоры относительно новой кредитной программы о сотрудничестве. Маркарова заявивл, что программа, над которой идет работа, - "хорошая". Она позволит не только провести массу реформ, приватизацию, концессию, но и даст возможность позволить Украине выйти из нее так, как в свое время это смогла сделать Польша.

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Напомним, на днях премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой. В ходе встречи стороны обсудили условия открытия новой трехлетней программы расширенного финансирования.

Кроме того, министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Евросоюз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи до конца 2019 года.