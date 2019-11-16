В МВФ подстегнули Гончарука: ждут ускорения темпа реформ

Миссия МВФ обсудила условия открытия новой трехлетней программы расширенного финансирования

Премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

В ходе встречи стороны обсудили условия открытия новой трехлетней программы расширенного финансирования.

Гончарук отметил, что Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, правительством и парламентом.

"В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон об анбандлинге. Последний уже подписал президент. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста", - отметил Гончарук.

Руководитель миссии МВФ, в свою очередь, отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.

Напомним, ранее в МВФ рассказали, чего ждут от визита в Украину.